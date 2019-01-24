Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işçi almaya gelen turizm şirketine bağlı servis şoförü Zikri Yücel, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, yol kenarındaki tabela direğine bağlı bir köpeği fark etti. Önce köpeğin yanına giden Yücel ve arkadaşı köpeğin zincirle bağlı olduğunu gördü. Belediyeye ve veteriner hekime haber veren Yücel, köpeği bırakanlara tepki gösterdi.

Soğuktan titrediği görülen köpeğin, kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor.

Köpeği arkadaşıyla sohbet ederken fark ettiklerini belirten Zikri Yücel, “Üşüyordu, çok soğuk burası, aradık yetkili mercileri. Geleceğiz dediler ama henüz gelen giden yok. Bu köpeği buraya bağlayanı bulup aynı şekilde buraya bağlamak lazım. Yetkililerden ricamız, bunu bir an önce buradan almalarını istiyoruz” dedi.

