Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Üçevler grup yolunda, özellikle fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğunu söyledi.

Ekiplerin bu yollarda çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu bölgedeki köylerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre 3 gündür çalışıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. 60 kilometre olan yolun 25 kilometrelik bölümünü ulaşıma açtık. Burada çığ tehlikesi var. Çalışmalarımızı zor koşullarda sürdürüyoruz. İnşallah 2 gün içinde köylerimize ulaşımı sağlayacağız."

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ilçelerin kırsal kesimlerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari ve Van-Bahçesaray yolunda genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.