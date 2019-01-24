Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, salı gecesi Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Haydar Eyisatır, bisikletiyle pastanenin önüne gelip, önce kapı sandığı camı açmaya çalıştı. Daha sonra kapının yerini fark eden Eyisatır, otomatik cam kapıyı eliyle aralamaya çalıştı. Yapamayınca çevresinde bulduğu bir kalasla iki kapı arasını aralamayı denedi. Bu da olmayınca yere oturup, yine eliyle aralamaya çalıştı. Ardından da itekleyerek kapıyı kırdı. İçeriden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çalan Eyisatır, bisikletine binip uzaklaşmak istedi. Ancak biraz ilerleyip, iş yerinin önüne oturup dinlenmeye başladı. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve poliste farklı suçlardan 25 kaydı bulunan Eyisatır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.