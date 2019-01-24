Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.

Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.