Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda farklı adreslerde toplam 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannobinoid ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen B.K., S.K. ve B.D. gözaltına alındı. 3 kişinin üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 434 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 8 kişiden 5’i hakkında uyuşturucu madde satın almak suçundan adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 3 kişi ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.