Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçılık yapan Halil Cullaz, Akdeniz'de yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinosu Niğde'ye getirdi.

Tezgaha 4 kişiyle taşınan orkinoslar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cullaz, tüketicilerin orkinosu sevdiğini belirterek, "Orkinos Akdeniz'in derin sularında büyük tekneciler tarafından yakalanan bir balık. Daimi olarak tezgahımızda bulunmaz. Senede bir iki sefer denk gelirse biz de Niğde'ye getiriyoruz. Geçmiş yıllarda da sattık. Tüketicilere senede en az bir kere almalarını öneririz." dedi.

Kilogramı 30 liradan satılan orkinoslara ilgi gösteren vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirdi.