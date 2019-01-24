Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nesire Engül, 15 gün önce evlendiği Mehmet Ergül'e anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ergül, kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet Ergül, komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YENİ DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Ergül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ergül'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

'HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ

Gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.





