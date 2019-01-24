Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Emet ilçesi Günlüce Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim K. yönetimindeki 43 AAJ 686 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.

Yaralı Ş.K, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.