Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Hisarcık ilçesinde, saat 17.06’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.