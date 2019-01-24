Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Hisarcık ilçesinde, saat 17.06’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
Hisarcık’ta deprem meydana geldi
24.01.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Hisarcık ilçesinde, saat 17.06’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Kütahya,
600049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600049.aspx
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