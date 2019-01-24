Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta diyabet hastalığına bağlı olarak ayak parmağı bir hastanede kesilen Hatice Timürkaan (65), iddiaya göre gittiği özel hastanede enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü sabahın erken saatlerinde hemşirelerden öğrendiğini söyleyen diş doktur Cennet Taşdemir, yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel hastanelere el atmasını isteyen Taşdemir, “Ben diş doktoruyum ve mesleğimde 20’inci yılımı dolduruyorum. Annem Hatice Timurkaan’ı kaybettik 10 Aralık 2018 yılında. 20 yıllık diyabet hastasıydı. 29 Ekim’de başka bir hastanede ayak parmağı diyabete bağlı olarak kangren olmuş kesilmişti, daha sonra pansuman için işlemin aynı hastane değil de başka bir hastaneye gitti. Kahramanmaraş’taki özel bir hastanede pansuman yapılırken, maalesef hastane enfeksiyonu bulaştırıldı anneme.” dedi.

TAŞDEMİR, AÇIKLAMALARINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:



“Bu enfeksiyon, hastaneye ilk girişinde annemden yara yeri kültürü, kan kültürü ve diğer hemogram testler alındı. Bu bakteri annemde 3 Kasım 2018’de yapılan bütün kültürlerinde negatif ama daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden alınan kültür sonuçlarında hastanede yatarken bu bakteri üremiş. Zaten bu bakteri bulaştığı zaman özellikle belirli bir yaşın üzerinde kesinlikle kurtuluş yok. Ben buradan özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Özel hastanelerin durumu içler acısı. Ama bu şekilde annemin vefatında yoğun bakımda bir doktorun dahi olmadığı özel hastaneler var. Sabah bir sekreter aradı bizi anneniz öldü, diye. Ben gerekli yerlere şikayetimi bildirdim ve hukuk mücadelemi başlattım.”