Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme'de gece boyunca dolu ile karışık yağan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış, zarara yol açtı. Ovacık Mahallesi'nin Gücücek koyu civarındaki çok sayıda siteye giden yol üzerindeki Çingen Deresi, aşırı yağış nedeniyle taşması ve yolun altındaki künklerin dere suyunu taşıyamaması sonucunda sabah saatlerinde yol çökerek yarıldı. Yoldan geçişin imkansız hale gelmesi nedeniyle, Çeşme Belediyesi ekipleri iki taraftan da yolu kapattı.

Bir evin duvarı çöktü

Yağış Ovacık Ovası’ndaki tarım arazilerine de zarar verirken, birçok enginar tarlası sular altında kaldı. Aşırı yağış, Ildır Mahallesi'nde de zarara yol açtı. Çeşme'nin tarihi değerleri ile öne çıkan mahalledeki bir evin duvarı çökerken, bazı yollardaki asfalt sökülerek yolda yarık oluştu. Tarihi değirmenin altındaki toprakta da kayma oldu.

Yoldaki su iş makineleriyle tahliye edildi

Yağış, Ilıca Mahallesi ve Celal Bayar Mahallesi'nde de birçok ev ve bahçenin sular altında kalmasına neden oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Çeşme Belediyesi ekipleri, su basan evlerde ve bahçelerinde su tahliyesi çalışması yaptı. Ilıca Otogarı'nın karşısındaki küçük bir derenin taşması sonucunda oluşan ve yolda göllenmeye yol açan sel suları ise İZSU pompasının yetersiz kalması üzerine 2 iş makinesi ile tahliye edilmeye çalışıldı.

Baraj tamamen doldu

Aşırı yağış, Çeşme'de çok miktarda zarara yol açmasının yanında, Kutlu Aktaş Barajı'na ise fayda sağladı. Kutlu Aktaş Barajı'na su taşıyan kanal, taşma derecesinde dolarak, barajın su seviyesinin artmasına neden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 70 olan kullanılabilir su hacmi, akşama kadar akan suyla yüzde 100'e ulaştı.