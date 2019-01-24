Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Haliliye ilçesinde muhtar adayı 2 kişinin yakınları arasında sosyal medya üzerinden seçim dolayısıyla başlayan atışma tarafların Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanmasının ardından silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adnan ve Recep D. ile İbrahim ve Halil K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.