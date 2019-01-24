Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ergene ilçesi Çorlu-Lüleburgaz karayolunun Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikanın personelini taşıyan 59 S 9139 plakalı servis minibüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen 59 FK 060 plakalı mazot yüklü tankere çarptı. Çarpma sonrasında aynı güzergahta seyir halinde bulunan 59 FC 943 plakalı otomobil duramayarak iki araca birden çarptı. Zincirleme kazada servis aracında bulunan 13 kişi ile tanker sürücüsü ve tankerde yolcu olarak bulunan bir kişi olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.