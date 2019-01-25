Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün saat 09.00'dan itibaren etkisini artırarak güneydoğudan saatte 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan saatte 75-90 kilometre kuvvetli fırtına, zaman zaman saatte 105 kilometre kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Fırtınanın yarın saat 10.00'dan sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda da aksamaya karşı tedbirli olunması gerekiyor.