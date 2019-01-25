Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Sanayiler Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Sanayiler Bölgesi'nde yaptığı asayiş uygulamasında minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, Selçuk Caddesi, İstikamet Caddesi, Ankara Yolu ve sanayi sitesi içerisindeki bazı sokaklardan izini kaybettirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra Adana çevre yolu caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda alışveriş yaptığı sırada polis ekiplerini fark etmesi üzerine tekrar kaçmaya başladı.

KELEPÇELENİP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Buradan Sedirler Caddesi ve Başak Caddesi'ne geçen şahıs, izini kaybettirmek için cadde üzerindeki bir sitenin içerisine girdi. Bu yöntemde de başarılı olamayan sürücü site içerisinde sıkıştırılarak durduruldu. Suriye uyruklu sürücü Salih A. (22) ve araçta bulunan Arif A.(32) ve Göknur Ç. (27) araçtan indirilerek kelepçelenip etkisiz hale getirildi. Otomobilde arama yapan ekipler, arka koltukta konfeti buldu.

7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü, polisin neden kaçtınız sorusunu ise, "Abi bizde hiç bir şey yok" şeklinde cevap verdi. Sürücü Salih A. “Arabayı ilk arkadaşım kullanıyordu. Sonra petrolde ben geçtim direksiyona” diyerek kendini savundu. Diğer taraftan Salih A.’nın yanında bulunan arkadaşlarından Göknur Ç. "Alkollü olduğu için kaçtı ben de alkollüyüm” diye konuşması dikkat çekti.

Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 7 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü Salih A. ile yanında bulunan 2 arkadaşı işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.