Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

200 yıl önce Batumdan İnegöl'e göçen Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, köyü ilk kuran atalarının yaptığı iki asırlık camiyi harabe haline gelince 2000 yılında yıktı. Köylüler yerine yeni bir cami yaptı. Eski camiyi yıkan, ama sağlam olan minaresine kıyamayan köylüler, atalarının hatırasını yaşatmak için tarihi minareyi öylece bıraktı. Köy meydanındaki minareyi görüp camiyi bulamayan misafirler ise şaşırıyor.

MİNAREYİ GÖRÜP CAMİYİ GÖREMEYİNCE ŞAŞIP KALIYORLAR



Bu köy var olduğu müddetçe bu minareyi ayakta tutacaklarını söyleyen Hasanpaşa Muhtarı Suat Karakaya, "Eski camimiz artık kullanılamaz halde olduğu için yıllar önce yıkıp başka bir yere yeni cami yaptık. Ancak minare sağlam olduğu için onu yıkmadık. Minareyi görenler caminin olmadığını fark edince şaşırıp kalıyor. Bunu yıkmayı düşünmüyoruz. Çünkü herkesin ilgisini çekiyor. Belediyeden destek alıp saat kulesi haline getirmeyi düşünüyoruz. Köyümüze gelenler minareyi görüp camiyi göremeyince şaşırıyor. Biz işin aslını anlatınca fotoğrafını çekiyorlar" dedi.