Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Akçakale yönüne giden Hüseyin Girçek'in kullandığı otomobil, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Girçek ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı Girçek, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hüseyin Girçek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Girçek’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.