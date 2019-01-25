Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi diğer ilçesinde, diğer ilçelere ve kent merkezine göre kar yağışı daha fazla etkili oluyor. İlk karın 45 gün önce düştüğü ilçede vatandaşlar, bugün sabah tekrar karla güne uyandı. Gece başlayan kar nedeniyle kardan temizlenen bir çok nokta tekrar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını kardan temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışmaya başladı. Çatılarda biriken yoğun kar da vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışılıyor.

Adıyaman'dan Karlıova'ya gelen bir kişi ilk defa böyle bir kar gördüğünü belirterek şok olduğunu söyledi. İlçe halkı ise bu yıl kar bereketini yoğun olarak yaşadığını aktardı.