Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, çığ tehlikesinin olmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olma yolunda hızla gelişen 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'deki tesisler, yarıyıl tatilinde doldu.

Tatile giren öğrencilerin yanı sıra Kafkaslar'a yakınlığı sebebiyle komşu ülkelerden de rağbet gören Cıbıltepe'de bulunan işletmelerden birinde genel müdür olan Mehmet Saraçoğlu, sömestir tatilinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Saraçoğlu, yarı yıl tatilinin de etkisiyle otellerde doluluk oranının yüzde 95'lerin üzerinde olduğunu belirterek, "Sarıkamış bu sene en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Kar kalınlığımız 140 santimetrenin üzerinde, bütün pistlerimiz açık ve her gün kayak için ideal duruma getiriliyor." dedi.

Cıbıltepe'nin gözde kayak merkezlerinden olduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Çok iyi hizmet veriyoruz. Kayak tatiline gelen misafirlerimiz için her akşam çeşitli organizasyonlarla tatillerinin iyi geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz." diye konuştu.

"Sarıkamış dünyanın sayılı kayak merkezlerindendir"

Kayak eğitmeni Gıyas İnaç da bu sene doluluk oranının yüksek olduğunu belirterek, yarı yıl tatilinde bu yoğunluğun arttığını söyledi.

İlginin mart ayı sonuna kadar yüksek olmasını beklediklerini anlatan İnaç, "Sarıkamış dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biridir. Yalnızca kristal karı değil Sarıçam ormanları olduğu için de çığ tehlikesi ve kaybolma riski yok. Cıbıltepe'de nereden kayarsanız kayın oteller bölgesine iniyorsunuz. Bu yüzden Sarıkamış kayak için en ideal yerdir." ifadelerini kullandı.

İzmir'den kayak için Sarıkamış'a gelen Onur Abat ise doğa harikası Cıbıltepe'de kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını vurgulayarak, "İzmir'den Sarıkamış'a kayak için geldim. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak zevkini bu tatilde yaşıyorum. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyorum. Pistleriyle, doğasıyla mükemmel bir yer." dedi.