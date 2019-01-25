Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'ta kar yağış, fırtına, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte dün gece etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte 50 köye ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarında 7/24 esasına göre yol açma çalışmalarına devam ediyor.