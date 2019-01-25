Kentte ocak ayı içerisinde Selçukbey, Gümüşçay, Yenişafak, Karaman, Yenimahalle, Gültepe, Şemikler, Merkezefendi, Deliktaş, Sümer ve Dokuzkavaklar Mahallelerindeki 26 ayrı inşaattan musluk bataryası ve su sayacı çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin G.G, A.G ve İ.D isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Operasyonda şahısların çaldıkları musluk bataryası, su saati ve bakır kablolar yanında belediyeye ait çöp kutuları, bank demirleri de ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çöp kovalarını bile çalan 3 hırsız tutuklandı
25.01.2019 - 11:21 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de 26 ayrı inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Şahısların belediyeye ait çöp kovalarını dahi çaldıkları belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizli,hırsız,soygun,asayiş,
600206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600206.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER