Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Altunizade’de bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kazan dairesinde çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Sebebi bilinmeyen yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen kendilerini dışarı atarak itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ayrıca doğalgazla ilgili problem olmaması için İGDAŞ ekipleri de okula geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, okulda maddi hasar oluştu. Okulların şans eseri tatil olması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılıyor.

Bir görgü tanığı, "Benim oğlum burada hademe olarak çalışıyor. ‘Baba okulda yangın çıktı’ dedi. Ben de merakla koştum geldim. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye endişelendim. Oğlum da şu anda içeride koşturuyor. Yardımcı olmaya çalışıyor herhalde. Ben geldiğimde yangın görmedim. Herhangi bir bilgim yok" dedi.