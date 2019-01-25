Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.