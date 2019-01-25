Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Son dakika... Başakşehir'de yangın çıktı
25.01.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı
Etiketler : Başakşehir,AVM,yangın,
600236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600236.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER