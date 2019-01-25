Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erikli köyünde ikamet eden Gümüş Ailesi sabah kalktıklarında baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti ile 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Bedriye Gümüş (45) ve çocukları Musa (6), Özlem (8), Ayşe (11), Güldem (10) Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.