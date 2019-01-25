Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ta Cumhuriyet Mahallesi, Palamut Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; park halinde bulunan Sercan Uyar’a ait 48 KV 142 plakalı otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibi yangına müdahale bulunarak, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilerek, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşlar tedirgin gözlerle söndürme çalışmalarını izlerken, itfaiye görevlilerinin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik aksamında oluşan arızadan kaynaklı çıktığı düşünüldü. Olayla ilgili inceleme başlattı.