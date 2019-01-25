Kartal Dragos Sahili'nde saat 15.00 sıralarında teknelerin bağlı olduğu marina bölgesinde vatandaşlar denizde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kartal'da denizden kadın cesedi çıktı
25.01.2019 - 15:22 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal sahilde tekne sahipleri denizde bir kadın cesedi buldu. Kadın cesedini denizden çıkarmak için deniz polisinin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kartal,kadın cesedi,
600267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600267.aspx
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