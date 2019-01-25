Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemleri artırdı. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda, polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri kadını takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan Nedret Ata'nın (75), çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye Kasapoğlu ile beraberindeki Emrah Çalbay, polis tarafından suçüstü yakalandı. Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında 'uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık'tan sabıkaları olduğu belirlendi. Kasapoğlu ile Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.