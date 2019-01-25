Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menderes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.’nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.

Adem B.’nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 13 gündür Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan (JÖAK) görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katılımıyla devam eden aramalar sonucu Tuncay Asar’ın cansız bedenine düştüğü noktanın 3 kilometre mesafede ulaşıldı. Asar’ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.