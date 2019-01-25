Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünye’nin Saraçlı Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Fatma Ekiz, KOAH hastalığı ve ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Eşinin acısını yaşayan ve cenazesini defnetmek için hazırlık yapan 93 yaşındaki Ali Ekiz de bu sabah rahatsızlanarak Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirtilen yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

70 yıllık evli ve üç çocuk sahibi oldukları öğrenilen Fatma ve Ali Ekiz çiftinin cenaze namazı Ünye Büyük Camisi'nde kılındı. Cenaze namazları yan yana kılınan 70 yıllık evli çift, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.