Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos Beldesi Sefercik köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Muzaffer Sefercik, sahili temizlettiği sırada kepçe ayağının üstünden geçti. Olayın şokuyla korkuya kapılan muhtar olayın olduğu yerde kalp krizi geçirdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerinin ilk kalp masajı müdahalesi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Sefercik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.