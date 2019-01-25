Edinilen bilgiye göre olay, Filyos Beldesi Sefercik köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Muzaffer Sefercik, sahili temizlettiği sırada kepçe ayağının üstünden geçti. Olayın şokuyla korkuya kapılan muhtar olayın olduğu yerde kalp krizi geçirdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerinin ilk kalp masajı müdahalesi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Sefercik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayağını kepçe ezdi, kalp krizi geçirip öldü
25.01.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde köy muhtarı, sahili temizletirken ayağını kepçe ezdi. Şok yaşayan muhtar, olayın olduğu yerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Etiketler : Zonguldak,
600304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600304.aspx
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