Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, 30 Aralık 2017 tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir kıraathanede uygulama yapan Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Ali G. isimli şahıstan şüphelenerek arama yaptı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 3 kilogram esrar, bir tabanca, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Ali G. yargılama devam ederken tahliye edildi. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi bugün davayı karara bağladı.

Savunmasında satıcı olmadığını ileri süren Ali G. içici olduğu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanığa 11 yıl hapis ve 30 bin lira para ceza ile yurt dışına çıkma yasağı verdi. Tutuksuz olan Ali G.'nin cezası onaylandığı takdirde tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.