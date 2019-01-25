Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü
25.01.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü,
600321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER