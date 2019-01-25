İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik, silahla yaralama ve yağma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı. Ödemiş ve Tire ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler H.S, E.K, K.Y, T.T, R.Y, H.K, A.L.A, İ.B, N.C, A.R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de suç örgütü operasyonu
25.01.2019 - 21:10 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir,
600326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600326.aspx
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