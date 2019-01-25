Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik, silahla yaralama ve yağma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı. Ödemiş ve Tire ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler H.S, E.K, K.Y, T.T, R.Y, H.K, A.L.A, İ.B, N.C, A.R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.