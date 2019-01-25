Kavga, Bahçecik Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler karışınca ortalık karıştı. Taş ve sopalarla kavga eden aile fertlerini ayırmakta olay yerine giden polis ekipleri güçlük çekti. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviye olarak çağrıldı. Kavgada Bekir T. ve Halil İbrahim D. taş ve sopalarla yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da aileler arasında kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı
25.01.2019 - 22:16 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adıyaman,
600337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600337.aspx
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