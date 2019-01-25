Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 23.20’de yerin 16.2 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.