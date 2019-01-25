Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 23.20’de yerin 16.2 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
İzmir'de deprem oldu
25.01.2019 - 23:30 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Menemen ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : İzmir’,
600346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600346.aspx
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