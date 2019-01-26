Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 15. kilometresi Güngendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Bilge (44) idaresindeki 34 SF 5896 plakalı otomobil önüne köpek çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj üzerinde yaklaşık 25 metre takla attı. Sürücüyü ölümden emniyet kemeri kurtardı. Kazada yaralanan Serkan Bilge, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Önüne köpek çıkan otomobil 25 metre takla attı: 1 yaralı
26.01.2019 - 00:49 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle yaklaşık 25 metre takla attığı kazada yaralandı.
Etiketler : Samsun,
600357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600357.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER