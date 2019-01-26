Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ, dün akşam fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu kentte, arabalı vapur seferleri de dahil, tüm seferleri durdurdu. Olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle birlikte, sabah deniz ulaşıma da normale döndü.

İZDENİZ tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru ve araba vapuru seferlerimiz saat 06.55 itibariyle tekrar başladı" denildi.