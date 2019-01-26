Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise henellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 13
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı 17
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 12