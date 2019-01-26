Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise henellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 13

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı 17

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 12