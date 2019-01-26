Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre yurt dışına çıkmak üzere 21 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28), şüpheli hareketleriyle polis ekiplerini dikkatini çekti. Terminal içerisinde şahsı takibe alan polis, bu sırada uçağa verdiği bagajını da incelemeye başladı. Yapılan incelemeden bagajın tabanına zulalanmış bir kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.