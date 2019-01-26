Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta özellikle sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, ağaçlarda kırağı oluşturdu. Kırağı tutan ağaçlar adeta beyaz güller açtı. Sis ve kırağı adeta görsel şölen sunarken, özellikle yoğun sis ise sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.