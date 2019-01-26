Yangın, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Kabakçı ailesine ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden Z. Kabakçı (40), A. Kabakçı (35) ve E. Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları çıkan yangının 1 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Evin içinde yapılan incelemede hastalığı sebebiyle yatalak olan Kazım Kabakçı'nın (70) cansız bedenine ulaşıldı. Kabakçı'nın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yatalak ev sahibi yangında hayatını kaybetti
26.01.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da meydana gelen yangında yatalak olan hasta yanarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yangın, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Kabakçı ailesine ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden Z. Kabakçı (40), A. Kabakçı (35) ve E. Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları çıkan yangının 1 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Kaynak: DHA
Etiketler : ahşap ev,yatalak hasta hayatını kaybetti,
600395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600395.aspx
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