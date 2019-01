Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binaya dadanan ayakkabı hırsızları, bina sakinlerini deyim yerindeyse canından bezdirdi. Son 5 ayda ikinci kez aynı apartmana giren hırsızların rahatlık seviyesi bu kadarına da pes dedirtti. 5 ay önce bina içerisindeki kameraları görmesine rağmen önce katları tek tek dolaşan ayakkabı hırsızı, daha sonra eşofmanının içerisine ayakkabıları doldurarak güvenlik kameralarına poz verip binadan kaçtı. Önceki gün yaşanan olayda ise ayakkabı hırsızı, piyasa değeri yüksek olan spor ayakkabıları teker teker bakıp inceledikten sonra çalarak apartmandan koşar vaziyette ayrıldı.

Vatandaşları isyan ettiren her iki olay sonrası binada yaşayan bazı vatandaşların can güvenliğinin olmamasından dolayı endişe ederek güvenlik sistemi taktırdığı öğrenildi. Ayakkabıların hala borçlarını ödediğini belirten başka bir vatandaş ise yetkililerden bu tip olayların sonlandırılması için yardım beklediğini belirtti.

"HIRSIZLARIN BİR TEK EL SALLAMADIKLARI KALIYOR"

Binanın her yerinde kamera sistemi olmasına rağmen hırsızların rahat tavırlarla gelip ayakkabıları çaldığını belirten mağdur bir vatandaş, “Kaliteli ayakkabılarımızın olduğunu bilen hırsızlar anladığım kadarıyla keşif yapıyorlar ve bilinçli şekilde apartmana giriyorlar. Burada yüksek maliyette spor ayakkabısını çalıyorlar ki bizim daha taksitini ödediğimiz ayakkabı ortalıkta yok. Buradan bunu çalıyorlar, ardından alt komşumun ayakkabılarını çalıyorlar, ardından 5 ay sonra gene gelip buna benzer hırsızlık olayı yaşıyoruz. Binada kamera kayıt sistemi mevcut, her katta kamera var dışarıda 2 tane kamera var bunları görmelerine rağmen bir tek el sallamadıkları kalıyor. Koşar adımla yukarıya çıkıp çok büyük bir pişkinlikle, yüzü falan da saklamadan bütün katları dolaşıp kesesine koyuyor ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Bu şunu gösteriyor dün ve 5 ay önce olan hırsızlığın bağlantılı olduğunu ve danışıklı dövüş olduğunu, hırsızların adeta bir şebeke olduğunu gösteriyor. Bina sakinleri olarak son 5 ay içerisinde bu ikinci olaydan sonra tedirginiz” dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE OLDUĞU İÇİN ALARM TAKTIRDIM"

Hırsızlık olayları sonrası bina sakinleri olarak can güvenliği olmadığı için harekete geçtiklerini belirten vatandaş, “Maddi olarak bin liranın üzerinde kaybım var. Bir önceki çalınan ayakkabı sıfırdır önceki gün çalınanlar da sıfıra yakın ayakkabılardı. Bir noktada ayakkabının çalınmasından sonra bizi tedirgin eden olay evimize girilmeyeceğinin garantisi yok. Ben ikinci olay sonrasında bir firmadan alarm sistemi taktırmak için görüşme yapıyorum. Can güvenliğimizden tedirginiz bu noktada ilgili makamların, kişilerin, emniyetimizin harekete geçmesini ve şüphelileri yakalamasını istiyoruz” diye konuştu.

AYYAKKABI HIRSIZLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla bina içerisine giren ayakkabı hırsızı, katları dolaşarak keşif yapıyor. Ardından ayakkabıları alışveriş yapar gibi tek tek inceleyen hırsızın çaldığı ayakkabıları eşofmanın içine koyduktan sonra binadan koşarak kaçtığı görülüyor. Başka bir ayakkabı hırsızının ise tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği poşetine doldurduktan sonra rahat tavırlarla binadan çıkış yaptığı görüntülere yansıyor.