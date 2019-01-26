Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılının Ağustos ayında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 kişinin silahla ateş açılarak öldürülmesi olayından dolayı 1 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet S.G. ile tutuksuz yargılanan İrfan E. ile Ali Enver V.'ye 2'şer kez müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede bulunan İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o tarihten beri firarda olan Ali Enver V.'yi yakalama çalışması ise devam ediyordu.



KAHVEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDI

Yapılan fiziki takip ve çalışmalar neticesinde firari zanlının Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi eski açık oto pazarı alt kısmında bulunan bir kahvede olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı oyun oynarken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede karar yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahsın bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak, yine Malatya'da işlenen bir kadın cinayetiyle ilgili tanık olarak konuştuğu ortaya çıktı.