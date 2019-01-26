Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta uzman kangal yetiştiricisi Cahit Akgül tarafından yetiştirilen Zorro isimli kangal cinsi koruma köpeği 7 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpekleri Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından İstanbul’da düzenlenen yarışmada 1. geldi. Zorro şimdi Aralık ayı içerisinde İspanya’da Dünya Anadolu Köpekleri Federasyonu (WAD) tarafından düzenlenecek yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

KANGALIN ANA ÖZELLİĞİ KARAKTERİ

Uzman kangal yetiştiricisi Cahit Akgül, gerçek bir kangalı benzer türlerinden ayıran en belirgin özelliğin karakteri olduğunu belirterek, "15 yıldır kangal çiftliğim var. Ama çocukluğumdan bu yana kangal yetiştiriyorum. Türkiye’de yapılan 19 yarışmaya katılarak dereceler aldık. Kangalların en büyük özellikleri karakterleridir. Sonra fiziksel özellikleri gelir. En başarılı oldukları alan ise sürü korumadır. Dünya köpek ırkları arasında sürüyü vahşi hayvanlardan korumayı başaran tek ırk budur" dedi.

100 BİN TL'YE SATILANI VAR

Akgül, Kangal köpeklerinin yaşına göre değişik fiyatlarda satıldığı ve 100 bin TL civarında bedelle satılan kangallar da bulunduğunu ifade ederek, "Yavruların çiftinin fiyatı 3 bin TL’den başlar. Yaşına ve bakımına göre fiyatı değişir. 100 bin TL civarında satılan kangallarımız da var" ifadelerini kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Akgül, bu yıl İspanya’da düzenlenecek köpek ırkları arasında dünya şampiyonasında Türkiye’yi kendileri tarafından yetiştirilen kangal cinsi köpeğin temsil edeceğini söyleyerek, "Bizim yetiştirdiğimiz köpek Sivas’ta ki yarışmalarda 1. geldi. Daha sonra İstanbul’da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Şimdi ise İspanya’da Türkiye’yi temsil edecek. Ondan dünya 1'inciliği bekliyoruz" şeklinde konuştu.