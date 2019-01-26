Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp İ. kullandığı otomobiliyle, Çekirge yönüne gitmek için 'U' dönüşü yaptı. Ancak otomobil, soldan gelen Fuat K.'nın (39) kullandığı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp İ. ve otobüste yolcu olarak bulunan Ebru Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.