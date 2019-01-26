Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da 2 gündür etkili olan kötü hava şartları bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde Kumluca’da yaşanan hortumdan sonra bu kez Antalya Havalimanı'nda hortum etkili oldu. Hortum nedeniyle havalimanı içerisinde bulunan bir servis otobüsü yan yattı. Olayda otobüste bulunan yolcular ile devrilen minibüsteki yer hizmetleri görevlisi olan toplam 12 kişi yaralandı.Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayatın tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda yaralı var." dedi.

Vali Karaloğlu, kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı birçok yaralı var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz."

Ayrıca Vali Karaloğlu, Antalya Havalimanı'nın hava trafiğine açık olduğunu belirtti.