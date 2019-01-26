Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Ocak'ta Hürriyet Mahallesi Tepecik Meydanı'ndaki bir kuyumcuya ikisinin elinde pompalı tüfek bulunan, kar maskeli 3 şüpheli girdi.

Zanlılar, iş yerine girdiklerinde kuyumcu dükkanının sahibi Alper Ö. ve 2 arkadaşının üzerine yürüyerek silah çekmesi üzerine 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve kuyumcu dükkanının sahibiyle görüşen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 24 Ocak'ta Arnavutköy'de bir adrese düzenlediği operasyonda şüpheli Cihan Ş. (38), Büyükçekmece'de, şüpheli Nihat A. (36) Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli Resul D'yi (26) yakaladı. Adreslerde yapılan aramada 11 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Cihan Ş'nin emniyette evden hırsızlık ve suç eşyasının satın alınmasından 2 suç kaydının, Resul D'nin ise 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan iki kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.