Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde 22 Ocak'ta sulama kanalına düşen 45 yaşındaki öğretmen Reşit Can için yürütülen çalışmalara sahil güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri ile bazı vatandaşlar katılıyor.Sulama kanalının denize döküldüğü noktada yoğunlaştırılan çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, denizden ve karadan arama yapılıyor.

Dalış timi ekipleri kanal suyunun debisinin yükseldiği bölgedeki faaliyetlerini botlarla yürütüyor. Kanal sazlıkları arasında da arama yapan ekipler, suyun bulanıklığına karşın çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Diğer ekiplerin de aramalarını karadan devam ettirdiği bölgede, 112 Acil Servis ekipleri ile bir cenaze aracı hazır bekletiliyor.Öğretmen Can’ın yakınları da arama faaliyetini bölgeden takip ediyor.

Öte yandan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, Nihat Kaylı henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düşmüştü.