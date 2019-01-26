Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya’ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor.
Antalya’da heyelan 5 mahalleye ulaşımı kapattı
26.01.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçenin 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,kumluca,hortum,heyelan,
600448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600448.aspx
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