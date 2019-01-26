Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yukarı Çarşı Kuyumcular Sokak'ta kar maskeli bir kişi Yusuf B.’ye ait kuyumcuya girdi. Elinde silahını iş yeri sahibine doğrultan soyguncu iş yeri sahibinin sopalı tepkisi sonucunda kaçmak zorunda kaldı. Önce kuyumculara ateş açan ve kaçarken sağa sola ateş eden silahlı soyguncunun silahından çıkan mermilerden biri, seyyar mısır tezgahı olan Yılmaz D.(60) isabet etti. Birçok kurşun da çevredeki iş yerlerine zarar verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralı Yılmaz D. ambulansla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaçan kar maskeli silahlı soyguncunun yakalanması için Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.